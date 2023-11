Na strednom a východnom Slovensku treba počítať so snežením

Bratislava 27. novembra (TASR) - V niektorých okresoch stredného a východného Slovenska treba v utorok (28. 11.) počítať so snežením. Na západe sa zas môže tvoriť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred snežením platí od polnoci počas celého utorkového dňa v okresoch Snina, Humenné, Bardejov, Košice mesto a Sobrance. Očakáva sa tam výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 20 až 30 centimetrov nového snehu. Výstraha prvého stupňa zas platí v takmer celom Banskobystrickom kraji a okresoch Gelnica, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.



Pozor si treba dať aj na poľadovicu, pre ktorú vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa. Tá platí v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, vo väčšine okresoch Trenčianskeho kraja a tiež v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš a Žarnovica. Platí od polnoci do utorkovej 8.00 h. Zároveň pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov platí výstraha v utorok od 11.00 h do 18.00 h.



Na tvorbu snehových jazykov a závejov SHMÚ upozorňuje v celom Košickom a Prešovskom kraji. Vydal preto výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od utorkovej 3.00 h do 14.00 h. Zároveň od utorkovej 22.00 do stredy platí v takmer celom Košickom kraji a niektorých okresoch Prešovského kraja výstraha druhého stupňa.