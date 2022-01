Na sústredení v Taliansku sa nakazil aj Hegstad Krüger

Seiser Alm 27. januára (TASR) - Nákaza koronavírusom sa medzi nórskymi bežcami na lyžiach šíri naďalej. Simen Hegstad Krüger mal pozitívny test vo štvrtok, len deň po tom, ako sa ochorenie COVID-19 potvrdilo u Heidi Wengovej a Anne Kjersti Kalvaaovej. V pondelok mal po návrate zo sústredenia v talianskom stredisku Seiser Alm do Nórska pozitívny výsledok aj tréner mužov Arild Monsen.



Hegstad Krüger sa izoluje a nemá žiadne príznaky ochorenia. "Sme v extrémnej situácii. Musíme eliminovať škody," povedal tímový lekár Öystein Andersen podľa agentúry AP. Všetci ďalší členovia mužskej reprezentácie (Pal Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Hösflot Kläbo, Sjur Röthe, Havard Solas Taugböl, Erik Valnes) sú v Taliansku v karanténe už od pondelka. V nedeľu sa chcú vrátiť do vlasti a na druhý deň majú naplánovaný let na ZOH do Pekingu. Súťaže v behu na lyžiach sa v Číne začnú 5. februára.



Nie je isté, či sa k nim trojica nakazených bude môcť pripojiť neskôr. Ľudia po nedávnom prekonaní koronavírusu môžu pricestovať na ZOH až po piatich negatívnych testoch. Hegstad Krüger získal pred štyrmi rokmi v Pjongčangu zlato v skiatlone na 30 km a striebro na 15 km voľným spôsobom. Nórskej štafete pomohol k titulu na 4x10 km. Wengová si vybojovala v Soči 2014 bronz v skiatlone na 15 km, je päťnásobná majsterka sveta a dvojnásobná víťazka celkového poradia Svetového pohára.