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Na troch staniciach už teplota dosiahla 39 stupňov, informuje SHMÚ
Počas utorka až do večera platia takmer na celom Slovensku výstrahy prvého až tretieho stupňa pred vysokými teplotami.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 30. júna (TASR) - Na troch staniciach už teplota v utorok dosiahla 39 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zastaviť vzostup teploty môže podľa meteorológov aktuálne len vývoj búrkovej oblačnosti.
„Najrozšírenejším nebezpečným javom v utorok popoludní je naďalej vysoká teplota vzduchu. Na niekoľkých staniciach bola dosiahnutá teplota zodpovedajúca tretiemu stupňu výstrah,“ uviedol SHMÚ.
Počas utorka až do večera platia takmer na celom Slovensku výstrahy prvého až tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Na celom území je takisto vydaná výstraha prvého stupňa pred búrkami.
„Najrozšírenejším nebezpečným javom v utorok popoludní je naďalej vysoká teplota vzduchu. Na niekoľkých staniciach bola dosiahnutá teplota zodpovedajúca tretiemu stupňu výstrah,“ uviedol SHMÚ.
Počas utorka až do večera platia takmer na celom Slovensku výstrahy prvého až tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Na celom území je takisto vydaná výstraha prvého stupňa pred búrkami.