Na väčšine Slovenska môže výdatnejšie pršať, na horách sa rozfúka

Bratislava 25. septembra - Na väčšine Slovenska môže v piatok od poludnia výdatnejšie pršať. Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier očakávajú meteorológovia silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



Výstraha pred dažďom platí pre všetky samosprávne kraje, s výnimkou Prešovského. Miestami môže spadnúť 35 až 50 milimetrov zrážok. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedli meteorológovia s tým, že výstraha platí do soboty (26. 9.) do 12.00 h.



Silnejší vietor očakáva SHMÚ na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier. Výstraha platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja od 10.00 do 18.00 h. Vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.



Meteorológovia zároveň upozorňujú na výskyt hmiel na väčšine Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Výstraha prvého stupňa pred výskytom hmly platí v piatok do 9.30 h.