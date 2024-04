Na väčšine Slovenska sa môže v noci tvoriť prízemný mráz

Bratislava 21. apríla (TASR) - Na väčšine Slovenska sa môže v noci z nedele na pondelok (22. 4.) tvoriť prízemný mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na webe.



Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí do pondelka 7.00 h v celom Žilinskom a vo väčšine Trenčianskeho kraja. Rovnako v okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.



S prízemným mrazom treba počítať na väčšine územia aj v pondelok od 22.00 h až do utorka (23. 4.) rána.