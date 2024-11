Na väčšine Slovenska sa ráno môže tvoriť poľadovica, večer má snežiť

Bratislava 21. novembra (TASR) - Na väčšine Slovenska sa môže vo štvrtok ráno tvoriť poľadovica. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji s ňou treba počítať až do večera. Od večera tiež platia na celom Slovensku výstrahy pred snežením, miestami aj pred vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 10.00 h v celom Trenčianskom a Košickom kraji, tiež v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec a Piešťany. Meteorológovia varujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru.



Od 23.00 h platí na celom území Slovenska prvostupňová výstraha pred snežením. SHMÚ upozorňuje, že môže napadnúť päť až desať, miestami až do 20 centimetrov snehu. Výstraha platí až do piatka (22. 11.) doobeda.



Zároveň je od 21.00 h vydaná výstraha pred vetrom v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Rovnako platí až do piatka. Od 18.00 h treba počítať aj s vetrom na horách, a to v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.