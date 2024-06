Na väčšine územia hrozia búrky, platia preto výstrahy

Bratislava 22. júna (TASR) - Na väčšine územia Slovenska hrozia v sobotu búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Silné búrky sa v sobotu môžu vyskytovať predovšetkým na východe a Gemeri, a to až do večerných hodín. Počasie v našej oblasti ovplyvňuje zvlnený studený front. V jeho okolí a pred ním sa nachádza teplý, no najmä veľmi vlhký labilný vzduch navyše aj so silnejším výškovým prúdením. V ňom sú vhodné podmienky na tvorbu intenzívnych búrok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



Výstraha druhého stupňa sa týka Košického a Prešovského kraja, taktiež okresov Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. Platí do 22.00 h. Búrky tam môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 110 kilometrov za hodinu a krúpy. "Výskyt sprievodných javov je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká," upozornil SHMÚ.



Pre okresy niektoré okresy Banskobystrického kraja a celý Žilinský, Nitriansky a takmer celý Trenčiansky kraj vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platí predbežne do 18.00 h.



SHMÚ poukázal aj na vývoj kopovitej oblačnosti, ktorý zároveň môže negatívne ovplyvniť veľké množstvo saharského prachu vo vyšších hladinách.