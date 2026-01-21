< sekcia Import
Mrazivé ráno na Slovensku: Teploty môžu klesnúť na mínus 21 °C
Výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami platia pre väčšinu okresov Prešovského kraja.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska platia v stredu ráno výstrahy pred nízkymi teplotami. Na západnom Slovensku treba počítať s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami platia pre väčšinu okresov Prešovského kraja. Teplota tam môže miestami dosiahnuť -20 až -21 stupňov Celzia. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj, viaceré okresy Prešovského kraja a okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Levice. Teplota tam môže miestami dosiahnuť -15 až -19 stupňov Celzia.
„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy pred hmlou platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj a viaceré okresy Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ podotýka SHMÚ.
