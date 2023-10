Na väčšine územia Slovenska dosiahol úhrn zrážok od 20 do 50 mm

Bratislava 27. októbra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska dosiahol za posledných 24 hodín úhrn zrážok od 20 do 50 milimetrov. Trvalý, lokálne aj výdatný dážď spôsobil vzostupy vodných hladín na väčšine sledovaných staníc. Ojedinele boli prekročené aj stupne povodňovej aktivity. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom v piatok večer informoval na sociálnej sieti.



Na Krupinskej planine a južnom úpätí Štiavnických vrchov spadlo ojedinele aj viac ako 60 milimetrov zrážok. Maximum 62,2 milimetra nameral SHMÚ na zrážkomernej stanici Ladzany. "Nižšie úhrny zrážok sme zaznamenali v povodiach severného Slovenska, zväčša len od desať do 30 milimetrov," priblížil ústav.



V niektorých staniciach na juhozápadnom Slovensku a Honte dosiahli počas jednej hodiny úhrny zrážok až 15 milimetrov. "Zrážky podobného rozsahu a súčasne aj intenzity sú v poslednom období vzácnosťou," podotkli zo SHMÚ. Počas noci sa očakáva ustávanie zrážkovej činnosti.



Najvýraznejšie vzostupy vodných hladín zaznamenali v povodí dolného Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a čiastočne aj v povodiach na krajnom východe Slovenska. Tu ojedinele dosiahli aj stupne povodňovej aktivity. "Momentálne je druhý stupeň povodňovej aktivity v Hronských Kľačanoch na Podlužianke, v Horných Semerovciach na Štiavnici, prvý stupeň povodňovej aktivity je vo Vieske nad Žitavou na Žitave a v Plešivci na Štítniku," napísal ústav. Vodné hladiny v týchto staniciach kulminujú alebo sú v miernom poklese.



"Na väčšine menších tokov v zasiahnutých povodiach prevláda mierny pokles. Výnimkou sú toky na severe územia, kde sa ešte stále vyskytujú zrážky, a, samozrejme, dolné úseky väčších tokov, kde očakávame vzostupy vodných hladín z dotekania," dodali zo SHMÚ s tým, že počas víkendu by sa mali zrážky vyskytovať len ojedinele a v zanedbateľných úhrnoch.