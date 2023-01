Bratislava 24. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže vyskytnúť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa platí od utorka 18.00 h do stredy (25. 1.) do 10.00 h. Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.



SHMÚ zároveň upozorňuje na vietor, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. Vydali preto výstrahu prvého stupňa pre Brezno, ktorá platí od 18.00 h do 20.00 h. Tiež pre väčšinu Košického kraja platí výstraha od 18.00 do 22.00 h.



Naďalej platia aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Druhý stupeň SHMÚ vydal pre okresy Michalovce a Trebišov bez Roňavy.