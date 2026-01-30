< sekcia Import
POZOR, POĽADOVICA: Môže sa tvoriť a väčšine územia Slovenska
Výstrahy platia predbežne do soboty (31. 1.) do 10.00 h.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.
