POZOR, POĽADOVICA: Môže sa tvoriť a väčšine územia Slovenska

Poľadovica. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Výstrahy platia predbežne do soboty (31. 1.) do 10.00 h.

Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ.

