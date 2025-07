Bratislava 7. júla (TASR) - Na väčšine územia Slovenska treba v pondelok počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.



Druhý stupeň výstrahy pred búrkami platí v celom Košickom a Prešovskom kraji od obeda do 20.00 h. Rovnako vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja. Prvý stupeň vydali meteorológovia pre celý Nitriansky a Žilinský kraj a pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. Do obeda platí aj pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica. Počas pondelka platí tiež pre viaceré okresy Banskobystrického kraja.



SHMÚ vydal aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Platí do 19.00 h pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.



Meteorológovia upozorňujú aj na vysoké teploty. V tejto súvislosti vydali výstrahu druhého stupňa od obeda do 17.00 h pre okresy Trebišov, Sobrance a Michalovce. Prvý stupeň výstrahy platí od obeda do 16.00 h v okresoch Košice a Košice-okolie.