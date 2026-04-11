Na väčšine územia SR klesla v noci teplota pod nula stupňov Celzia
Nízke teploty hrozia podľa nich aj túto noc.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Na väčšine územia SR klesla v noci z piatka (10. 4.) na sobotu teplota pod nula stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že teploty potrápili najmä záhradkárov a ovocinárov. Zároveň upozornil na to, že chladná noc čaká Slovensko aj zo soboty na nedeľu (12. 4.)
„Predošlú noc opäť teplota vzduchu klesla na väčšine územia pod nulu a opäť potrápila najmä záhradkárov a ovocinárov. V dvoch metroch nemrzlo len na niektorých miestach na Podunajskej nížine, prípadne v svahových lokalitách. V najchladnejších dolinách teplota poklesla k mínus osem stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia.
Nízke teploty hrozia podľa nich aj túto noc. „Miestami by mohlo byť o nejaký stupeň - dva teplejšie,“ priblížili. Na väčšine Slovenska bude podľa ich slov mrznúť aj v noci z nedele na pondelok (13. 4.), najmä vo východnej polovici krajiny.
Oteplenie očakávajú začiatkom budúceho týždňa. „Stred tlakovej níže sa už v priebehu nedele presunie z Alžírska do oblasti Sardínie a po jej prednej strane k nám začne od pondelka prúdiť teplejší a neskôr aj vlhší vzduch od juhu až juhovýchodu. Nočné mrazy teda postupne pominú aj v chladnejších oblastiach. Treba počítať aj so zväčšenou oblačnosťou, zrážok však bude pravdepodobne len málo. Takže sucho, ktoré sa už teraz vyskytuje na celkom slušnej ploche územia, bude pokračovať aj naďalej,“ dodal SHMÚ.
„Predošlú noc opäť teplota vzduchu klesla na väčšine územia pod nulu a opäť potrápila najmä záhradkárov a ovocinárov. V dvoch metroch nemrzlo len na niektorých miestach na Podunajskej nížine, prípadne v svahových lokalitách. V najchladnejších dolinách teplota poklesla k mínus osem stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia.
Nízke teploty hrozia podľa nich aj túto noc. „Miestami by mohlo byť o nejaký stupeň - dva teplejšie,“ priblížili. Na väčšine Slovenska bude podľa ich slov mrznúť aj v noci z nedele na pondelok (13. 4.), najmä vo východnej polovici krajiny.
Oteplenie očakávajú začiatkom budúceho týždňa. „Stred tlakovej níže sa už v priebehu nedele presunie z Alžírska do oblasti Sardínie a po jej prednej strane k nám začne od pondelka prúdiť teplejší a neskôr aj vlhší vzduch od juhu až juhovýchodu. Nočné mrazy teda postupne pominú aj v chladnejších oblastiach. Treba počítať aj so zväčšenou oblačnosťou, zrážok však bude pravdepodobne len málo. Takže sucho, ktoré sa už teraz vyskytuje na celkom slušnej ploche územia, bude pokračovať aj naďalej,“ dodal SHMÚ.