< sekcia Import
Na väčšine územia SR treba v piatok počítať s vysokými teplotami
Druhý stupeň výstrahy platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Turčianske Teplice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. augusta (TASR) - Na takmer celom území Slovenska treba počítať v piatok s vysokými teplotami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Teploty môžu miestami dosiahnuť až 37 stupňov Celzia. Informuje o tom na svojom webe. Bez výstrah sú okresy Námestovo a Tvrdošín.
Druhý stupeň výstrahy platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Turčianske Teplice. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 35 až 37 stupňov Celzia. Pre väčšinu zvyšných okresov platí výstraha prvého stupňa. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.
„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.
Druhý stupeň výstrahy platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okres Turčianske Teplice. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 35 až 37 stupňov Celzia. Pre väčšinu zvyšných okresov platí výstraha prvého stupňa. Teploty sa tam môžu vyšplhať na 33 až 34 stupňov Celzia.
„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.