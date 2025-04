Na veľkej časti Slovenska sa môže vyskytnúť silný, nárazový vietor

Bratislava 5. apríla (TASR) - Veľkú časť Slovenska potrápi počas sobotňajšieho popoludnia nárazový vietor, na východnom Slovensku sa očakáva výskyt silného vetra až do nedele (6.4.). Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.



„Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h,“ informujú meteorológovia. Na juhozápadnom Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja, platí výstraha v sobotu od 12.00 do 19.00 h. Na východnom Slovensku v regiónoch Gemer, Abov, Zemplín i na severnom Spiši a aj na Horehroní v centrálnej časti krajiny platí výstraha pred silným vetrom od sobotňajšieho poludnia do nedele, 18.00 h.



Silný, nárazový vietor v priebehu sobotňajšieho popoludnia i nedele očakávajú meteorológovia aj na horách severného a stredného Slovenska. „V nárazoch môže dosiahnuť 110 - 135 km/h,“ dodávajú.