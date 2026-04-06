< sekcia Import
Na veľkonočnom stole sú časté chren či cvikla, majú mnoho vitamínov
Vajcia sa podľa nich radia medzi kvalitné bielkoviny, ktoré obsahujú zdravé tuky (omega-3 a omega-6 mastné kyseliny).
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Medzi „klasické“ potraviny, ktoré sú na takmer každom veľkonočnom stole, patria vajcia, chren a cvikla. Obsahujú mnoho zdraviu prospešných látok. Poukázali na to odborníčky z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.
Vajcia sa podľa nich radia medzi kvalitné bielkoviny, ktoré obsahujú zdravé tuky (omega-3 a omega-6 mastné kyseliny). Obsahujú minerálne látky a vitamíny (A, D, E a vitamíny skupiny B) a cholín, látku dôležitú pre činnosť mozgu a správny vývoj nervovej sústavy. „Dôležitá je aj správna tepelná úprava, pretože surové alebo nedostatočne uvarené vajíčka môžu obsahovať baktérie škodlivé pre zdravie,“ pripomína Zuzana Klinčáková z poradne. Upozornila, že pražením vajíčka strácajú viaceré zdraviu prospešné vlastnosti, znehodnocujú sa mnohé vitamíny a antioxidanty prítomné v žĺtku.
Pri chrene odborníčka vyzdvihuje jeho silné antioxidačné a antibakteriálne účinky a podporu trávenia. Obsahuje vitamíny C, B1, B2, B6 a B9. „Pre svoj dráždivý charakter nie je vhodný pre každého, najmä vo väčších množstvách alebo pri ochoreniach tráviaceho traktu,“ zdôraznila Klinčáková. Obmedziť jeho konzumáciu by mali ľudia so žalúdočnými problémami alebo vredmi, s ochorením čriev či poruchami štítnej žľazy.
Cvikla obsahuje vitamíny B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9), C, E, K a minerálne látky. Obsahuje sodík, draslík, horčík, fosfor, vápnik, zinok, železo, mangán, meď a selén. Je tiež zdrojom omega-3 a omega-6 mastných kyselín. Jej farbivá, betanín a vulgaxantín, pôsobia antioxidačne a majú protizápalové účinky. „Najlepšie je cviklu konzumovať v surovom stave, kedy obsahuje najviac živín, ale aj varená forma má dostatok benefitov. Môžete ju konzumovať v podobe šťavy,” radí Katarína Blažová z poradne zdravia.
Medzi prínosy cvikly patrí podpora krvotvorby, stimulácia činnosti pečene, priaznivý vplyv na imunitu či na znižovanie krvného tlaku. “Prispieva k znižovaniu vysokej hladiny celkového cholesterolu, zvyšuje podiel HDL cholesterolu,” dodala odborníčka.
Vajcia sa podľa nich radia medzi kvalitné bielkoviny, ktoré obsahujú zdravé tuky (omega-3 a omega-6 mastné kyseliny). Obsahujú minerálne látky a vitamíny (A, D, E a vitamíny skupiny B) a cholín, látku dôležitú pre činnosť mozgu a správny vývoj nervovej sústavy. „Dôležitá je aj správna tepelná úprava, pretože surové alebo nedostatočne uvarené vajíčka môžu obsahovať baktérie škodlivé pre zdravie,“ pripomína Zuzana Klinčáková z poradne. Upozornila, že pražením vajíčka strácajú viaceré zdraviu prospešné vlastnosti, znehodnocujú sa mnohé vitamíny a antioxidanty prítomné v žĺtku.
Pri chrene odborníčka vyzdvihuje jeho silné antioxidačné a antibakteriálne účinky a podporu trávenia. Obsahuje vitamíny C, B1, B2, B6 a B9. „Pre svoj dráždivý charakter nie je vhodný pre každého, najmä vo väčších množstvách alebo pri ochoreniach tráviaceho traktu,“ zdôraznila Klinčáková. Obmedziť jeho konzumáciu by mali ľudia so žalúdočnými problémami alebo vredmi, s ochorením čriev či poruchami štítnej žľazy.
Cvikla obsahuje vitamíny B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9), C, E, K a minerálne látky. Obsahuje sodík, draslík, horčík, fosfor, vápnik, zinok, železo, mangán, meď a selén. Je tiež zdrojom omega-3 a omega-6 mastných kyselín. Jej farbivá, betanín a vulgaxantín, pôsobia antioxidačne a majú protizápalové účinky. „Najlepšie je cviklu konzumovať v surovom stave, kedy obsahuje najviac živín, ale aj varená forma má dostatok benefitov. Môžete ju konzumovať v podobe šťavy,” radí Katarína Blažová z poradne zdravia.
Medzi prínosy cvikly patrí podpora krvotvorby, stimulácia činnosti pečene, priaznivý vplyv na imunitu či na znižovanie krvného tlaku. “Prispieva k znižovaniu vysokej hladiny celkového cholesterolu, zvyšuje podiel HDL cholesterolu,” dodala odborníčka.