Na viacerých miestach SR treba počítať s hmlou, môžu byť aj povodne

Bratislava 14. decembra (TASR) - Na viacerých miestach Slovenska treba počítať s hmlou. Meteorológovia preto vydali výstrahu do piatka (15. 12.) do 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal tiež výstrahy pred povodňou, informuje na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj. Rovnako aj pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Kežmarok, Levoča a Poprad. Hmlu možno očakávať s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.



Povodne sa môžu vyskytnúť v Michalovciach a Trebišove bez Roňavy, SHMÚ tam vydal výstrahu druhého stupňa. Výstraha prvého stupňa platí v okresoch Košice-okolie - Bodva, Lučenec a Trebišov - Roňava.