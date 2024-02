Meteorológovia: Na viacerých tokoch sa očakáva vzostup vodnej hladiny

Bratislava 12. februára (TASR) - Na viacerých tokoch sa očakáva v najbližších hodinách vzostup vodnej hladiny. Rieka Morava by na slovenskom úseku mohla prekročiť prvý stupeň povodňovej aktivity. TASR o tom informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.



"Na základe predpovedaného vývoja počasia očakávame v najbližších hodinách vzostupy v hornej časti slovenského úseku Moravy s prekročením prvého stupňa povodňovej aktivity, na strednom a dolnom Hrone, na Ipli, na dolnej Toryse, dolnom Hornáde, dolnej Ondave, Latorici a Bodrogu," povedal Garčár.



Priblížil, že ostatné časti tokov kulminujú alebo sú po kulminácii v miernom poklese až poklese. Pripomenul, že vodné toky pod vodnými dielami budú ovplyvnené manipuláciou.



Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Michalovce a Trebišov platí výstraha druhého stupňa pred povodňami počas celého dňa. Pre okres Ružomberok platí do 18.00 h a Košice-okolie do 19.00 h.



SHMÚ počas posledných dní zaznamenal na celom území Slovenska oteplenie, prehánky a počas víkendu trvalý dážď a následné vzostupy vodných hladín.