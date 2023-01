Na viacerých úsekoch ciest je poľadovica, tvorí sa i hmla

Bratislava 27. januára (TASR) - Na viacerých úsekoch ciest je v piatok ráno potrebné rátať s poľadovicou, ale i so zníženou dohľadnosťou v dôsledku hmly. Informuje o tom Stellacentrum.



"Poľadovica je v okolí Galanty, na priechode Látky-Prašivá, na úseku Dunajská - Jahodná a na cestách III. triedy v obvode Záborské," konkretizuje. Zľadovatený sneh je podľa tohto zdroja tiež na horskom priechode Vrchslatina a v lokalite Šahy padá mrznúce mrholenie. "Hmla je v lokalitách Hurbanovo, Levice, Šrobárová, Pastierske, Zvolen a Štrba, Štúrovo, Švábovská stráň, Želiezovce, Šurany, Zemianska Olča, Poprad-Letisko, Komárno a Batizovce," uvádza Stellacentrum.



Upozorňuje aj na kolóny, v úseku Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca je zdržanie do desiatich minút, na trase Vrútky - Strečno - Žilina, v oboch smeroch na celej trase je potrebné rátať s 50-minútovým zdržaním.



Zelená vlna RTVS upozorňuje na tvorbu kolón na bratislavskom moste Lafranconi v smere do Petržalky. "V pripájacom pruhu je odstavené auto, kryje ho diaľničná patrola. Zdržíte sa asi 15 minút," spresňuje Zelená vlna.