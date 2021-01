Na vlhkých a mokrých cestách sa môže vytvárať námraza až poľadovica

Bratislava 26. januára (TASR) - Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na úseku D3 Svrčinovec - Skalité a R3 Trstená - Tvrdošín sa na vozovke miestami nachádza maximálne dvojcentimetrový čerstvý až kašovitý sneh.



Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach sú vozovky pokryté čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom s hrúbkou jeden až tri centimetre, miestami do päť centimetrov. V okrese Prešov sa na cestách II. a III. triedy nachádza zľadovatený sneh do troch centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na HP Dobšiná, Vernár, Chorepa, Vrchslatina, Huty, Súľová, Grajnár, Štós, Makov, Pusté Pole, Branisko, Fačkov, Čertovica a Príslop sa na vozovke nachádza utlačený, kašovitý alebo čerstvý sneh do troch centimetrov, na HP Podspády a Herlianske Sedlo do piatich centimetrov cm a na HP Klenov je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.



V oblasti Lipian varujú cestári pred tvorbou snehových jazykov. Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá, pre vozidlá nad desať metrov dĺžky na cestách III. triedy v oblasti Haligoviec a Spišskej Starej Vsi a na ceste II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves. Pre nákladné vozidlá nad 12 metrov dĺžky je uzatvorený HP Príslop (cesta I/78).