Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi
V utorok večer by sa k výstrahám na východe krajiny mohli pridať aj výstrahy pred vetrom a snežením.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi. Predbežne majú zostať v platnosti až do štvrtkového (8. 1.) večera. V oblasti Oščadnice okrem toho platí upozornenie na smogovú situáciu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
