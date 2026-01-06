Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na východe krajiny platia výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi

Na archívnej snímke snehové jazyky a záveje na ceste. Foto: TASR - Oliver Ondráš

V utorok večer by sa k výstrahám na východe krajiny mohli pridať aj výstrahy pred vetrom a snežením.

Bratislava 6. januára (TASR) - V celom Košickom a Prešovskom kraji platia v utorok výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi. Predbežne majú zostať v platnosti až do štvrtkového (8. 1.) večera. V oblasti Oščadnice okrem toho platí upozornenie na smogovú situáciu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.

.

