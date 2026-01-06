< sekcia Import
Na východe krajiny platia výstrahy pred vetrom, snežením aj závejmi
Okrem toho platia v takmer celom Košickom kraji a vo viacerých okresoch Prešovského kraja aj výstrahy pred snežením.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Na východe Slovenska sú v utorok večer vyhlásené výstrahy prvého aj druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, ako aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom a snežením. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platia pre celý Prešovský a Košický kraj. Ich druhý stupeň vstúpi do platnosti o 21.00 h v košických okresoch, ako aj v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov. Tieto výstrahy by predbežne mali zostať v platnosti až do štvrtkového (8. 1.) večera.
Okrem toho platia v takmer celom Košickom kraji a vo viacerých okresoch Prešovského kraja aj výstrahy pred snežením. Napadnúť môže ojedinele desať centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
V takmer celom Košickom kraji a v okresoch Prešov a Vranov nad Topľou platia aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Ten môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.
Výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi platia pre celý Prešovský a Košický kraj. Ich druhý stupeň vstúpi do platnosti o 21.00 h v košických okresoch, ako aj v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov. Tieto výstrahy by predbežne mali zostať v platnosti až do štvrtkového (8. 1.) večera.
Okrem toho platia v takmer celom Košickom kraji a vo viacerých okresoch Prešovského kraja aj výstrahy pred snežením. Napadnúť môže ojedinele desať centimetrov nového snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.
V takmer celom Košickom kraji a v okresoch Prešov a Vranov nad Topľou platia aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Ten môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.