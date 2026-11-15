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Na východe sa môže miestami tvoriť hmla, v okrese Malacky hrozí vietor
Hmla sa môže tvoriť v okresoch Vranov nad Topľou, Sabinov, Prešov, Levoča, Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce a Košice okolie.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - V niektorých okresoch východného Slovenska platia v nedeľu ráno výstrahy prvého stupňa pred hmlou. V okrese Malacky zároveň doobeda platí prvostupňová výstraha pred vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Hmla sa môže tvoriť v okresoch Vranov nad Topľou, Sabinov, Prešov, Levoča, Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce a Košice okolie. Výstrahy platia do 10.00 h.
V okrese Malacky sa do 12.00 h očakáva silnejší vietor, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.
Hmla sa môže tvoriť v okresoch Vranov nad Topľou, Sabinov, Prešov, Levoča, Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce a Košice okolie. Výstrahy platia do 10.00 h.
V okrese Malacky sa do 12.00 h očakáva silnejší vietor, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.