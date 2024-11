Na východnom a strednom Slovensku treba rátať s poľadovicou

Bratislava 14. novembra (TASR) - Na východnom a strednom Slovensku treba vo štvrtok ráno očakávať ojedinelú tvorbu poľadovice. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré predbežne platia do 10.00 h vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského. SHMÚ to uviedol na svojom webe.



Meteorológovia doplnili, že výskyt poľadovice je v tejto ročnej dobe bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili.