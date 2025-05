Na východnom Slovensku platia výstrahy pred búrkami a povodňami

Bratislava 4. mája (TASR) - Na východnom Slovensku platia výstrahy druhého stupňa pred búrkami a povodňami s predbežnou platnosťou do 16.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa trvajú v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja predbežne až do 20.00 h. Odborníci očakávajú zvýšenú pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra až do 110 kilometrov za hodinu.



„Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd je vysoká,“ ozrejmil SHMÚ.



Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladajú meteorológovia aj prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity.