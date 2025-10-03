Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na východnom Slovensku sa môže vyskytnúť silný vietor

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Ojedinelý výskyt vetra s rýchlosťou až do 70 kilometrov za hodinu očakávajú meteorológovia v okrese Poprad, Rožňava, Košice, Trebišov, Michalovce a Sobrance.

Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Vo viacerých okresoch východného Slovenska sa môže v piatok vyskytnúť silný vietor. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 15.30 h.

Ojedinelý výskyt vetra s rýchlosťou až do 70 kilometrov za hodinu očakávajú meteorológovia v okrese Poprad, Rožňava, Košice, Trebišov, Michalovce a Sobrance. S vetrom však treba rátať aj v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji.

Rýchlosť vetra predstavuje podľa odborníkov potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
