Na východnom Slovensku sa očakáva mráz aj túto noc, platí výstraha
Bratislava 12. apríla (TASR) - Vo viacerých lokalitách Slovenska, najmä na východe, hrozí v noci z nedele na pondelok (13. 4.) mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa pre takmer celý Košický a Prešovský kraj a pre okres Revúca. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus štyri stupne Celzia. Očakávaný mráz v dvoch metroch nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý a môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.
Výstraha platí predbežne od polnoci do pondelka 8.00 h.
