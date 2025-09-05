< sekcia Import
Na východnom Slovensku sa v piatok ráno môže vyskytovať hmla
Meteorológovia spresnili, že hmla sa môže objaviť najmä v Košickom a Prešovskom kraji.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. septembra (TASR) - Na východnom Slovensku sa v piatok ráno môže vyskytovať hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe a vydal preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 9.00 h.
Meteorológovia spresnili, že hmla sa môže objaviť najmä v Košickom a Prešovskom kraji. Očakávajú tam vo viacerých okresoch ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ objasnili.
Dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Meteorológovia spresnili, že hmla sa môže objaviť najmä v Košickom a Prešovskom kraji. Očakávajú tam vo viacerých okresoch ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ objasnili.
Dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.