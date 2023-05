Na západe a dolnom Zemplíne bolo v nedeľu takmer 29 stupňov Celzia

Bratislava 22. mája (TASR) - Po náhlom oteplení sa v nedeľu (21. 5.) miestami oteplilo takmer na 29 stupňov Celzia. Len niekoľko desatín k tejto teplote chýbalo v Senici, Skalici, Strážskom či Veľkých Trakanoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Letný deň (aspoň 25 stupňov) sme zaznamenali aj v štandardne chladnejší regiónoch - na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši," dodal ústav.



Podotkol, že v pondelok bolo počasie trochu chladnejšie, pričom podobne má byť aj v utorok (23. 5.). "Studený front v priebehu dňa od západu prinesie početné prehánky a búrky a aj prechodné ochladenie. Zároveň bude lokálne dusno, najmä na západe," dodal SHMÚ.



V druhej dekáde mája sa vyskytli na Slovensku opakovane výdatné dažde



V druhej dekáde mája sa na území Slovenska vyskytli opakovane výdatné dažde. Regionálny rozsah ich výskytu bol v jednotlivých prípadoch rôzny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti v rámci klimatologického zhodnotenia 20. týždňa.



Na rozhraní druhého a tretieho májového týždňa napršalo najviac zrážok na strednom Slovensku, predovšetkým v jeho južnej polovici a v juhozápadných oblastiach východného Slovenska a aj v oblasti Malých Karpát. "Jedným z ďalších vrcholov silnej zrážkovej aktivity bol 16. máj a noc na 17. mája. Vtedy sa koncentrovali najvyššie denné úhrny zrážok na krajný juhozápad a západ Slovenska," dodal SHMÚ.



Z hľadiska stavu pôdneho sucha je deficit pôdnej vlahy len lokálne na Orave a severovýchode Slovenska do mínus 20 milimetrov. "Na takmer celom území pozorujeme nadbytok vlahy, najviac do plus 60 milimetrov," dodal ústav. Čo sa týka stavu meteorologického sucha, na Slovensku prevládajú normálne vlahové podmienky. "Podľa indexu SPEI je mierne vlhko na 13 staniciach a podľa indexu SPI na siedmich staniciach. Podľa obidvoch indexov je veľmi vlhko v Nitre a na Kolibe v Bratislave," ozrejmil SHMÚ.