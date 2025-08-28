Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na západe SR a horách môže byť veterno, na juhu bude 34 stupňov Celzia

Na snímke ľudia plávajú počas horúceho letného dňa na prírodnom kúpalisku. Foto: TASR - František Iván

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Na krajnom západe Slovenska sa môže vo štvrtok rozfúkať, so silnejším vetrom treba počítať aj na horách. V niektorých južných okresoch západného a stredného Slovenska môžu teploty dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Výstrahy pred vetrom platia pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Piešťany, Senica a Skalica. Mestami tam môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 20.00 h.

So silnejším vetrom na horách treba počítať v takmer celom Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad. Nad pásmom lesa môže dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. Výstrahy platia predbežne do soboty (30. 8.) do 5.00 h.

Výstrahy pred vysokými teplotami platia pre okresy Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. Teplota tam môže vo štvrtok popoludní dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahy predbežne platia od 14.00 do 18.00 h.
