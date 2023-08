Na západe rátajte so silným vetrom. Dosiahne rýchlosť až 85 km/h

Bratislava 6. augusta (TASR) - Na niektorých miestach západného Slovenska treba v pondelok (7. 8.) popoludní počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy predbežne platia pre celý Bratislavský kraj, pre väčšinu Nitrianskeho kraja (okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky a Šaľa) a časť Trnavského kraja (okresy Dunajská Streda, Galanta a Trnava). Vietor môže dosiahnuť ojedinele v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 21.00 h.