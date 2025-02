Na západnom Slovensku treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi

Bratislava 12. februára (TASR) - Na západnom Slovensku treba v stredu počítať so snehovými jazykmi a závejmi. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 20.00 h. Informoval o tom na svojom webe. Na Záhorí možno celú stredu očakávať vietor, pre ktorý predbežne až do štvrtka (13. 2.) platí výstraha prvého stupňa.



Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí v takmer celom Bratislavskom kraji a v okresoch Myjava, Senica, Skalica a Trnava.



Meteorológovia upozorňujú na vietor v okresoch Malacky, Myjava, Senica a Skalica.