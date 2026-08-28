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Piatok 28. august 2026
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Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Výstrahy platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okres Myjava.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okres Myjava. Ojedinele sa tak môže vyskytnúť vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.

Výstrahy platia predbežne od piatka od 20.00 h do soboty (29. 8.) 8.00 h.
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