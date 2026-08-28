< sekcia Import
Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom
Výstrahy platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okres Myjava.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okres Myjava. Ojedinele sa tak môže vyskytnúť vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.
Výstrahy platia predbežne od piatka od 20.00 h do soboty (29. 8.) 8.00 h.
Výstrahy platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, takmer celý Nitriansky kraj a okres Myjava. Ojedinele sa tak môže vyskytnúť vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.
Výstrahy platia predbežne od piatka od 20.00 h do soboty (29. 8.) 8.00 h.