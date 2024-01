SLEDUJEME: Na západe sú cesty ako klzisko, východ trápi sneh

Premávka električiek v Bratislave je pre námrazy nepravidelná

Na snímke zľadovatená kapota auta zaparkovaného pri bytovom dome v Bratislave 23. januára 2024 počas poľadovice. Foto: TASR - Dano Veselský

Polícia upozorňuje na klzké cesty na západe, eviduje aj viacero nehôd

Košická MHD hlási pre sneženie meškania, autobusy v kopcovitých terénoch nestoja

Bratislava 23. januára (TASR) - Na západnom Slovensku treba v utorok doobeda počítať s poľadovicou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa, informoval o tom na svojom webe.Výstraha platí do 10.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a vo väčšine Trenčianskeho kraja a okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca. "," upozornil SHMÚ.Pre Michalovce platí naďalej výstraha druhého stupňa pred povodňami. V Trebišove je vydaná prvostupňová hydrologická výstraha.Premávka električiek je pre nepriaznivé poveternostné podmienky a námrazy na trolejovom vedení v utorok ráno v celej Bratislave nepravidelná. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na to upozorňuje na svojom webe.uviedol pre TASR hovorca DPB Jozef Vozár. Priblížil, že sa preto električky do premávky zapájali postupne.Problémy so zjazdnosťou podľa neho boli aj v kopcovitých častiach mesta, napríklad na Ahoji a v okolí Kalvárie.dodal hovorca. Zároveň pracovníci zimnej údržby posýpajú nástupištia zastávok. Podotkol, že aktuálne informácie nájdu cestujúci na webe www.dpb.sk či na elektronických informačných tabuliach na zastávkach.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre celý Bratislavský kraj výstrahu prvého stupňa pred tvorbou poľadovice. Platí do 10.00 h.Polícia upozorňuje na klzké cesty na západnom Slovensku. Informuje o tom na sociálnej sieti. Momentálne tiež eviduje viacero nehôd.uviedla polícia. Vyzýva vodičov, aby pri jazde zvýšili opatrnosť, jazdu prispôsobili stavu ciest.ozrejmila. Podotkla, že na klzkej vozovke nemá vodič šancu tesne pred priechodom zabrzdiť.Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v súvislosti so snežením upozorňuje na meškania viacerých spojov MHD. Ako pre TASR uviedla jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková, autobusy momentálne ani nestoja v kopcovitých terénoch, teda na zastávkach Kalinovská, Janigova, Cassovara a Zupkova.Linky v meste, ako sú napríklad 10, 17 a 27, meškajú do 30 minút. Väčšie meškanie evidujú na linkách v mestskej časti Nad Jazerom, a to v súvislosti s dopravnou nehodou na moste VSS.dodala.