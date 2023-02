Na zjazdovkách pribudli desiatky centimetrov nového snehu

Nízke Tatry







Donovaly 80 cm veľmi dobré



Jasná Nízke Tatry 30-100 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-80 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30-50 cm veľmi dobré



Čertovica 90-120 cm veľmi dobré



Čertovica - STIV 50 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 80 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50-70 cm veľmi dobré



Telgárt 50-60 cm veľmi dobré



Tále 55 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 cm dobré



Čachovo - Selce 30-50 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 50-60 cm veľmi dobré



Čierny Balog 40-60 cm veľmi dobré



Polomka-Bučník 30 cm veľmi dobré



Šachtičky 40-65 cm veľmi dobré



Krpáčovo 45 cm dobré



Čachovo - Selce 30-50 cm veľmi dobré



Ski Hlobišov - Hronec 50 cm veľmi dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 80 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré



Dolný Smokovec - Pod lesom 40 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 50 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Kubašok – Spišské Bystré 65 cm veľmi dobré



Podbanské 20-30 cm dobré



Skitatry - Lopušná dolina 55 cm veľmi dobré







Západné Tatry







Roháče-Spálená 60-90 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 40-50 cm veľmi dobré



Janovky - Zuberec 45-50 cm veľmi dobré



Podbreziny 30-50 cm veľmi dobré











Belianske Tatry







Bachledka Ski&Sun 80 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 70 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 90 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 70 cm veľmi dobré



Bachledova - Deny 35 cm dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky 60 cm veľmi dobré



Vrátna - Chleb 80 cm veľmi dobré



Jasenská dolina 50 cm veľmi dobré



Winter park Martinky 60 cm veľmi dobré



Valčianska dolina 60 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 60 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 40 cm dobré











Orava







Kubínska hoľa 40-50 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 40-55 cm veľmi dobré



Zábava – Hruštín 100 cm veľmi dobré



Krušetnica 40 cm veľmi dobré



Ski Vitanová 70 cm veľmi dobré



Brezovica 30 cm dobré



Racibor – Oravský Podzámok 40 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 25 cm dobré











Juhozápad



Zochova chata 15-30 cm dobré



Pezinská Baba 10-25 cm dobré



Bezovec 20-25 cm veľmi dobré











Stredné Slovensko







Salamandra 40-50 cm veľmi dobré



Krahule 40-50 cm veľmi dobré



Ski Skalka 50-60 cm veľmi dobré



Skalka arena 60 cm veľmi dobré



Králiky 80 cm veľmi dobré



Zerrenpach – Látky 50 cm veľmi dobré



Kokava-línia 40-60 cm veľmi dobré



Čičmany 30-45 cm veľmi dobré



Drozdovo 25-45 cm dobré



Vyšná Slaná 30 cm veľmi dobré











Javorníky, Kysuce







Kohútka 30-60 cm veľmi dobré



Makov 30-40 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 20-40 cm dobré



Snowparadise Veľká Rača 20-40 cm dobré



Športcentrum Oščadnica 25 cm veľmi dobré











Východné Slovensko







Vernár-Studničky 50-60 cm veľmi dobré



Litmanová 70 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 70 cm veľmi dobré



Drienica 55 cm dobré



Jahodná 20-40 cm veľmi dobré



Renčišov-Búče 50 cm veľmi dobré



Lysá Ski 40 cm veľmi dobré



Mlynky – Gugel 40 cm veľmi dobré



Poráč Park 30-50 cm veľmi dobré



Fričkovce 20-35 cm dobré

Alpské strediská







Nový sneh pripadol aj v Alpách. V niektorých rakúskych lyžiarskych oblastiach aj viac ako pol metra, snehová vrstva sa tým výrazne zvýšila. Dnes sú aj v alpskom priestore niektoré lokality pre nepriaznivé poveternostné podmienky zatvorené. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Sneh je prachový alebo hrubý. V Taliansku hlási 50 až 100 cm snehu Courmayeur, 40 až 110 cm Sestriere, 30 až 105 cm OrtlerSkiarena, do 75 cm snehu je v strediskách AltaBadia, Gröden – Val Gardena, Brixen – Plose a 65 cm a plnú prevádzku má SeiserAlm.



Rakúsko







Göstling - Hochkar 50-70 cm dobré



Hinterstoder 35-110 cm dobré



Hintertux 20-130 cm veľmi dobré



Ischgl 20-70 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 65-75 cm dobré



Obertauern 110-170 cm veľmi dobré



Semmering 80-90 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-330 cm dobré



Stuhleck 5-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 15-80 cm veľmi dobré



Sölden 10-190 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-155 cm dobré



Stubai 20-120 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-110 cm dobré



Zillertal Arena 55-110 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 65-110 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 35-55 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 30-65 cm dobré



Saas-Fee 40-190 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 25-70 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 30-200 cm dobré



La Plagne 20-190 cm dobré



Les Trois Vallées 110-160 cm dobré



Tignes 90-270 cm dobré



Vald´Isére 85-140 cm dobré

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenské zjazdovky sú zasypané novým snehom – miestami pripadlo 30 až 50 centimetrov, najmä na severe, ale aj v strede Slovenska. Podmienky pre zimné športy sú veľmi dobré, dnes však kvôli vetru a pokračujúcemu sneženiu môžu byť niektoré lokality ťažko prístupné, taktiež môžu byť odstavené prepravné zariadenia – či už kvôli víchrici, no vylúčený nie je ani výpadok prúdu. Dnes sa nelyžuje napríklad na Martinkách, v Salamandre resort, v Makove alebo na Pezinskej Babe. Zároveň môže dôjsť k problémom pri úprave svahov. Snehová vrstva sa zdvihla, v niektorých lokalitách sa priblížila k jednému metru v maximách – napríklad v Ski Zábave-Hruštín, v Jasnej alebo na Čertovici. Aj v ostatných strediskách je jej hrúbka dostatočná pohybuje sa od 30 do 80 cm, menej len lokálne. Sezónu otvorili vo Fričkovciach na východe Slovenska, tento týždeň spúšťali vleky aj v Oravskom Podzámku – Racibor, v Športcentre Oščadnica alebo v Bezovci.