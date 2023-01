Na zjazdovkách pribudol sneh, lyžovanie sa môže výrazne zlepšiť

Nízke Tatry







Donovaly - Záhradište 30 cm dobré



Jasná Nízke Tatry 30-70 cm dobré



Donovaly - Nová hoľa 20 cm obmedzené



Ski centrum Demänová 30-80 cm veľmi dobré



Čertovica 40-50 cm dobré



Liptovská Teplička 25 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 15-30 cm dobré



Telgárt 30 cm dobré



Tále 45 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 40 cm dobré



Selce - Čachovo 25 cm dobré



Šachtičky 20 cm dobré











Vysoké Tatry







Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 50 cm dobré



Dolný Smokovec - Pod lesom 25 cm dobré



Snowpark Lučivná 30 cm dobré



Svit – Lopušná dolina 30 cm dobré











Západné Tatry







Roháče-Spálená 40-70 cm veľmi dobré



Dolinky - Žiar 20 cm dobré



Janovky - Zuberec 25-35 cm dobré



Podbreziny 20 cm dobré











Belianske Tatry, Ždiar







Bachledka Ski&Sun 10-35 cm dobré



Strednica - Ždiar 40 cm dobré



Strachan - Ždiar 40 cm dobré



Monkova dolina - Ždiar 40 cm dobré



Bachledova - Deny 35 cm dobré











Veľká a Malá Fatra







Vrátna - Paseky 30 cm dobré



Jasenská dolina 30 cm dobré



Ružomberok – Malinô Brdo 30 cm obmedzené



Winter park Martinky 20 cm dobré



Snowland Valčianska dolina 30 cm obmedzené











Kysuce a Orava







Kubínska hoľa 20-30 cm dobré



Oravská Lesná 15-30 cm obmedzené



Zábava – Hruštín 40 cm veľmi dobré



Krušetnica 30 cm dobré



Ski Vitanová 40 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 10-15 cm obmedzené



Brezovica 30 cm obmedzené











Stredné Slovensko







Salamandra 20 cm dobré



Skalka 30-40 cm dobré



Čičmany 20-40 cm veľmi dobré



Králiky 30 cm dobré



Hronec-Hlobišov 25 cm obmedzené











Východné Slovensko







Poráč Park 10-30 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm dobré



Litmanová 35-45 cm dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko







Göstling - Hochkar 15-35 cm dobré



Hinterstoder 5-65 cm dobré



Hintertux 30-130 cm veľmi dobré



Ischgl 10-70 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 45-55 cm dobré



Obertauern 60-110 cm veľmi dobré



Semmering 20-35 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-80 cm dobré



Stuhleck 0-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-80 cm veľmi dobré



Sölden 10-190 cm dobré



St. Anton am Arlberg 45-140 cm dobré



Stubai 20-95 cm dobré



St. Anton am Arlberg 45-140 cm dobré



Zell am See – Kaprun 60-95 cm dobré



Zillertal Arena 25-60 cm dobré











Taliansko







Bormio 20-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 65-75 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 45-55 cm dobré











Švajčiarsko







Corvatsch 30-65 cm dobré



Saas-Fee 40-180 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 25-70 cm dobré











Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 10-220 cm dobré



La Plagne 10-165 cm dobré



Les Trois Vallées 90-140 cm dobré



Tignes 80-190 cm dobré



Vald´Isére 80-135 cm dobré

Bratislava 15. januára (TASR) - Vleky a lanovky premávajú v minimálne 50 strediskách, prevádzku obnovili na Martinských holiach aj Malinôm Brde pri Ružomberku. Vo väčšine stredísk je potrebné počítať s čiastočnou prevádzkou. Z piatka na sobotu pripadlo v polohách nad 1000 m n.m. do 5 cm snehu, sneženie sa očakáva aj v ďalších dňoch, čo situáciu na zjazdovkách môže výrazne zlepšiť.Lyžiarske podmienky sú zväčša dobré, niekde obmedzené. Najlepšie sa lyžuje vo vyšších polohách a v oblasti Tatier a Ždiaru. Výška snehu je dosť vyrovnaná, pohybuje sa od 20 do 40 cm, viac len lokálne. 40 až 50 cm snehu hlási Štrbské Pleso a Čertovica, do 70 cm Roháče-Spálená a Jasná, 30 cm snehu je na Králikoch, vo Vrátnej, kde sa lyžuje v lokalite Paseky, v Lopušnej doline aj vo Vernári a 40 cm snehu hlási Vyšná Boca, Monkova dolina alebo Skalka pri Kremnici. Na horách je dnes veterno, nie je vylúčená odstávka niektorých prepravných zariadení.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Situácia je stabilná, snehová vrstva niekde mierne poklesla o 5 cm. Zajtra sa v alpskom priestore očakávajú snehové zrážky. Intenzívnejšie v západnej časti Álp. V južnom Tirolsku – v Dolomitoch hlási Alta Badia, Gröden, Brixen – Plose, 3 Zinnen a Seiser Alm 50 až 60 cm snehu v horných hodnotách, Kronplatz má 20 až 80 cm snehu, najvyššia snehová vrstva v tejto oblasti je v lyžiarskom stredisku Fleimstal 50 až 150 cm.Zdroj: www.holidayinfo.sk