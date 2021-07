Na zozname UNESCO je už aj slnečné observatórium v Peru

Lima/Mexiko 27. júla (TASR) – Na zoznam svetového dedičstva UNESCO bolo v utorok zaradené 2300 rokov staré slnečné observatórium v Peru, ktoré podľa najnovších štúdií umožňovalo pozoruhodne presné astronomické pozorovania. Informovala o tom agentúra AFP.



Observatórium Chanquillo neďaleko mesta Casma v peruánskej púšti pozostáva z 13 kamenných veží postavených na vrchole hory, ktoré sa zrejme využívali ako kalendár. Vedci však dlho nevedeli prísť na to, na aký účel tieto ruiny, ležiace približne 400 kilometrov severne od metropoly Lima, slúžili.



V roku 2007 však autori štúdie publikovanej v časopise Science prišli s názorom, že časť kamenných veží vztýčených v rokoch 200-300 pred naším letopočtom označovala letný a zimný slnovrat a ňsčasti išlo o slnečné observatórium. Veže boli totiž postavené tak, aby zaznamenávali rozličné pozície slnka a tak dokázali určiť „presné dátumy," uviedli autori štúdie - peruánsky archeológ Ivan Ghezzi a jeho britský kolega Clive Ruggles.



Celá štruktúra fungovala ako obrovské hodiny, ktoré merali plynutie času v rámci roka. So veľkou presnosťou dokázali zmerať mesiace, slnovraty, rovnodennosť a určiť tak obdobie sadby a zberu úrody, ako aj náboženských sviatkov. Pravdepodobne išlo o miesto uctievania Slnka - objekty na východ a západ od veží sú pozostatkami štruktúr využívaných na rituálne obety. Celý komplex chránili múry pevnosti postavené z kameňa, blata a kmeňov stromov. Hoci má celý areál 5000 hektárov, prebádané bolo podľa Ghezziho len jedno percento jeho rozlohy.



Koronavírusová pandémia však vlani narušila priebeh archeologických vykopávok v Peru, keď boli mnohé náleziská so vzácnymi objektmi z predkolumbijskej éry ponechané napospas zlodejom, ktorí s nálezmi obchodujú na čiernom trhu. Problémy sa dotkli i observatória Chanquillo, kde farmári žijúci v blízkom okolí využili nedostatok kontroly a rozšírili svoje polia až za hranice tohto významného miesta.



UNESCO zaradilo na zoznam aj štyri ďalšie pamiatky v Latinskej Amerike. Ide o tropickú záhradu v Brazílii, ktorú navrhol záhradný architekt Roberto Burle, modernistický kostol architekta a staviteľa Eladia Dieste v Uruguaji, múmie kultúry Chinchorro v Čile a katedrálu v mexickom meste Tlaxcala.



Katedrála a kláštor Nanebovzatia Panny Márie v Tlaxcale juhovýchodne od mexickej metropoly boli počas ranných fáz španielskej kolonizácie Ameriky kľúčová pre šírenie kresťanstva. Ide o jednu z prvých náboženských stavieb svojho druhu, ktorá vznikla v roku 1526. Patrí medzi viac ako desiatku kláštorov, ktoré pred vyše 500 rokmi postavili františkánski, dominikánski či augustiniánski misionári na svahu sopky Popocatépetl.



Ako pripomína AFP, 14 kláštorov v Mexiku pochádzajúcich zo začiatku 16. storočia bolo na zoznam UNESCO zaradených už v roku 1994, avšak katedrála v Tlaxcale sa vtedy tejto pocty nedočkala napriek svojmu historickému významu. Podľa mexického ministerstva kultúry slúžila ako „duchovný, politický, architektonický a estetický experiment" v evanjelizácii a založení Nového Španielska.



Stavba sa vyznačuje viacerými pozoruhodnými prvkami vrátane samostatne stojacej veže, otvoreného átria, dreveného kazetového stropu, ktoré pripomínajú španielsky mudéjarský architektonický štýl ovplyvnený islamskou kultúrou.