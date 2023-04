Analytik: Na zvýšenie úrokových sadzieb sa dlžníci môžu pripraviť

Bratislava 18. apríla (TASR) – Úrokové sadzby na hypotékach v posledných mesiacoch výrazne vzrástli z úrovne necelého percenta na približne štyri percentá. Analytici očakávajú vzhľadom na politiku Európskej centrálnej banky ešte ďalší nárast. I keď dlžníci zvyšovanie úrokových sadzieb nemôžu ovplyvniť, poznajú termín ukončenia fixácie aktuálnej úrokovej sadzby svojich úverov a môžu sa na zmenu pripraviť, upozornil investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



"Už dnes sú dlžníci schopní splácať vyššiu splátku, než akú splácajú. Inak by totiž nezískali hypotéku," skonštatoval Škriniar. Prešli totiž cez takzvaný stres test, ktorý testuje schopnosť dlžníka čeliť nárastu sadzieb o dva percentuálne body. "Lenže súčasná situácia je drsnejšia, než pôvodné testy," upozornil Škriniar.



Kto má takmer celú splatnosť iba pred sebou, potrebuje sa podľa analytika pripraviť na to, že sa mu splátka zvýši o desiatky percent. Napríklad namiesto 100 eur mesačne bude platiť 140 eur. Obava zo zvýšenej splátky sa musí pretaviť do prípravy. Vhodné je obmedziť výdavky o predpokladanú výšku nárastu splátok a ušetrené peniaze si odkladať. "Netreba zbytočne snívať o tom, že sadzby sa dostanú na úroveň zo začiatku roka 2022. Aj keď pri výročí fixácie môžu byť sadzby o čosi nižšie ako dnes, príprava nevyjde navnivoč. Je to základ dobrej finančnej rezervy," zdôraznil Škriniar.



Vybudovanie finančnej rezervy z obáv pred rastom splátky má dve zásadné výhody. Prvou je, že si dlžník zvykne na okresaný rozpočet a zvýšenie hypotekárnych výdavkov sa ho nedotkne. Stačí totiž iba zrušiť trvalý príkaz na sporení. Finančná rezerva môže zároveň slúžiť ako pomôcka pri splácaní, ak bude splátka predsa len vyššia, než sa očakávalo.



Jedným z mála pozitív rastúcich úrokov a inflácie je, že sa postupom času zvyšujú aj príjmy a nárast výšky splátky o pár rokov nemusí byť taký drastický, ako keby k nemu došlo dnes. "Netreba sa však spoliehať na neistú budúcnosť a lepšie je pripraviť si aspoň nejakú zábezpeku pred výdavkovým šokom," dodal Škriniar.