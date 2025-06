Nad Atlantikom sa sformovala tropická búrka Andrea

Miami 25. júna (TASR) - V Atlantickom oceáne sa sformovala prvá tropická búrka v tejto sezóne hurikánov a podľa Národného centra pre hurikány (NHC) dostala názov Andrea. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Tropickú búrku meteorológovia zaznamenali približne 1940 kilometrov západne od Azorských ostrovov a očakáva sa, že nebude dlho trvať. Podľa predpovedí by mala zoslabnúť v utorok večer a do stredy večera sa úplne rozplynúť.



Neboli vydané žiadne výstrahy ani upozornenia a NHC uviedlo, že Andrea nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre pevninu. Predpokladá sa, že sa bude pohybovať smerom na severovýchod až do stredy.



Národný úrad pre oceány a atmosféru predpovedá, že v sezóne 2025 vznikne 13 až 19 pomenovaných búrok, z ktorých šesť až desať sa vyvinie na hurikány a tri až päť dosiahnu kategóriu silných hurikánov.



V Tichom oceáne sa tento rok vyskytlo už niekoľko pomenovaných búrok vrátane hurikánu Erick, ktorý zasiahol južné Mexiko.