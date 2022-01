Nad Českom preletel veľmi jasný meteor

Praha 14. januára (TASR) - Nad Českom preletel bolid, veľmi jasný meteor. Ľudia ho mohli vďaka priaznivému počasiu spozorovať vo štvrtok večer po 18. hodine, informoval v piatok Ćeský rozhlas.



Úlomok asteroidu s hmotnosťou tri kilogramy a veľkosťou desať centimetrov vletel do atmosféry rýchlosťou 32 kilometrov za sekundu. Viditeľný bol najmä tam, kde bolo jasno - napríklad v Čechách alebo v Beskydách na severe Moravy.



"Pre náhodného pozorovateľa je to mimoriadna udalosť, ku ktorej dôjde raz až dvakrát za život," povedal pre Radiožurnál, stanicu Českého rozhlasu, astronóm Pavel Spurný z Astronomického ústavu Akadémie vied ČR.



Podľa neho bola jasnosť bolidu porovnateľná s Mesiacom v splne. Od začiatku roka išlo už o tretí takýto úkaz nad územím ČR.



Bolid bol pozorovaný množstvom astronómov, ale aj verejnosťou. Potvrdili ho tiež hlásenia pozorovateľov v databáze Medzinárodnej meteorickej organizácie (IMO), dopĺňa spravodajská stanica ČT24.



Podľa Českej astronomickej spoločnosti (ČAS) bol nápadný a súčasne výnimočný najmä vďaka svojej jasnosti.



"Ďalšou zaujímavosťou je jeho veľmi malá rýchlosť a kompaktnosť. Možnosť dopadu telesa na povrch Zeme budú vedci analyzovať v nasledujúcich dňoch," uviedli astronómovia.



Bolid je veľmi jasný meteor, ktorý vznikne vstupom telesa kozmického pôvodu do zemskej atmosféry. Prevažná väčšina sa však vyparí v atmosfére a na Zem nedopadne.