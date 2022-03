Naď: Na modernizáciu ozbrojených síl išlo vlani vyše 564 miliónov eur

Na snímke prezentácia postupu v realizácii projektov v rezorte obrany počas tlačovej konferencie Ministerstva obrany SR na tému Bilancia ostatných dvoch rokov rezortu obrany 29. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko počas tlačovej konferencie Ministerstva obrany SR na tému Bilancia ostatných dvoch rokov rezortu obrany 29. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. marca (TASR) - Na modernizáciu Ozbrojených síl (OS) SR smerovalo v uplynulom roku vyše 564 miliónov eur, čo je 32,6 percenta obranného rozpočtu. Otvorených je vyše 100 modernizačných projektov. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii k svojim dvom rokom vo funkcii.povedal minister.Na výstroj išlo 17,5 milióna eur, pričom vojaci by sa mohli čoskoro dočkať nových uniforiem. Prostriedky na údržbu budov a vojenskej infraštruktúry zvýšilo ministerstvo podľa Naďa o 170 percent. Na vojenský výskum a vývoj smerovalo podľa Naďa najviac peňazí v histórii. Vyzdvihol tiež, že všetky rezortné podniky boli v zisku.Naď potvrdil intenzívne diskusie o zvyšovaní obranného rozpočtu, ale aj počtu príslušníkov Ozbrojených síl SR minimálne o 3000. Zvažuje sa aj vytvorenie fondu vo výške jednej miliardy eur na nečakané obranné výdavky.Tento rok avizuje Naď zmeny v obrannej legislatíve. Pripravuje sa novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, v zákone o brannej povinnosti sa nanovo definujú aktívne zálohy a aktualizovať sa má aj zákon o Vojenskom spravodajstve.V rámci modernizácie sa majú vymieňať nákladné autá a ručné zbrane aj obstarať bojové drony. Plánuje sa tiež rekonštrukcia ubytovne Hviezda, vojenskej zotavovne na Zemplínskej šírave či vybudovanie nového vojenského archívu v Trnave.Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko vyzdvihol za minulé obdobie najmä prijatie Vojenskej stratégie. V rámci reorganizačných zmien pripomenul dosiahnutie prvotnej operačnej pripravenosti Spoločného operačného veliteľstva. Upozornil tiež na rozvoj špeciálnych síl a vznik ženijného pluku. Tento rok by mal vzniknúť delostrelecký pluk.V posledných dvoch rokoch sa podľa Zmeka podarilo aj zastabilizovať personál v ozbrojených silách. Počet prijatých vojakov prevýšil počet prepustených. Naplnenosť je na úrovni 77 percent, pričom cieľová úroveň je vyše 80 percent. Dosiahnuť by ju mohli v najbližších dvoch rokoch.V súvislosti so situáciou na Ukrajine sú už vyše mesiaca OS SR v stave plnej bojovej pohotovosti.priblížil Zmeko. Vojaci strážia najmä zelenú hranicu. Plnia i humanitárne úlohy.