< sekcia Import
Nadchádzajúci štvrtok môže nasnežiť aj v nižších polohách
Ústav zároveň podotkol, že v budúcom týždni treba počítať so zrážkami, pričom nad Slovenskom bude výrazne chladnejší vzduch ako v minulých dňoch.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. novembra (TASR) - Nadchádzajúci štvrtok (26. 11.) môže na území SR nasnežiť aj v nižších polohách. Sneh sa však dlho neudrží. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Podľa modelu Icon by malo byť vo štvrtok 26. novembra prechodne bielo miestami aj v nížinách. Avšak, ak by aj sneh v nížinách napadol, je takmer isté, že bude mať len veľmi krátke trvanie a v najnižších polohách sa rýchlo roztopí,“ uviedol SHMÚ.
Ústav zároveň podotkol, že v budúcom týždni treba počítať so zrážkami, pričom nad Slovenskom bude výrazne chladnejší vzduch ako v minulých dňoch. Podľa meteorológov sa ochladilo už v sobotu, no v priebehu pondelka a utorka (23. a 24. novembra) má na Slovensko od severu preniknúť ešte chladnejší, pôvodom arktický vzduch. Neskôr, pravdepodobne vo štvrtok, postúpi v studenom vzduchu od juhozápadu nad Slovensko frontálne rozhranie, ktoré vyvolá sneženie aj v nižších polohách.
Meteorológovia však upozornili, že v predpovedi na budúci týždeň, najmä na obdobie po 25. novembri, je ešte veľká miera neistoty.
„Podľa modelu Icon by malo byť vo štvrtok 26. novembra prechodne bielo miestami aj v nížinách. Avšak, ak by aj sneh v nížinách napadol, je takmer isté, že bude mať len veľmi krátke trvanie a v najnižších polohách sa rýchlo roztopí,“ uviedol SHMÚ.
Ústav zároveň podotkol, že v budúcom týždni treba počítať so zrážkami, pričom nad Slovenskom bude výrazne chladnejší vzduch ako v minulých dňoch. Podľa meteorológov sa ochladilo už v sobotu, no v priebehu pondelka a utorka (23. a 24. novembra) má na Slovensko od severu preniknúť ešte chladnejší, pôvodom arktický vzduch. Neskôr, pravdepodobne vo štvrtok, postúpi v studenom vzduchu od juhozápadu nad Slovensko frontálne rozhranie, ktoré vyvolá sneženie aj v nižších polohách.
Meteorológovia však upozornili, že v predpovedi na budúci týždeň, najmä na obdobie po 25. novembri, je ešte veľká miera neistoty.