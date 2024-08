Nadmerné potenie a cukrovka: Pomôže obmedzenie týchto jedál

Bratislava 14. augusta (OTS) -prináša rady, vďaka ktorým si budete môcť užiť naplno zvyšok leta bez nadmerného potenia.K poteniu tela dochádza najmä z dôvodu regulácie teploty tela (horúce počasie, fyzická aktivita), vylučovaniu nepotrebných látok alebo ako reakcia na emocionálny stres. Pacienti s diabetom 1. typu veľmi často pociťujú, že sa nadmerne potia v hornej časti tela (hlava, krk, trup). K zvýšeniu potenia dochádza najmä po konzumácii jedla. Najčastejšími príčinami „nezvyčajného“ potenia u ľudí s cukrovkou sú hypoglykémia, diabetická neuropatia a lieky. „“ tvrdí farmaceutka z Dr. Max. Neobvyklé potenie môže spôsobovať aj nerovnováha pohlavných hormónov, ochorenia štítnej žľazy, ale aj vedľajšie účinky liekov.Foto: Unsplash.com/mr leeMedzi obľúbené farmakologické metódy na lokálnu liečbu nadmerného potenia patria prípravky s obsahom hliníkových solí v koncentrácii 10 % až 20 %. „“ radí Katarína Birošíková. Ďalšou možnosťou je lekárske ošetrenie – aplikácia botulotoxínu do postihnutých oblastí. Účinok sa prejaví postupne v priebehu 2 až 14 dní a pretrváva približne po obdobie 6 až 9 mesiacov. K nefarmakologickým prístupom liečby nadmerného potenia zaraďujeme chirurgické odstránenie potných žliaz a tzv. ionoforézu (zavedenie ionizovanej látky pôsobením jednosmerného prúdu na neporušenú kožu).Foto: Unsplash.com/engin akyurtV teplých letných dňoch stačí aj menší nedostatok tekutín a organizmus sa môže dostať do stavu dehydratácie, ktorý sa prejavuje malátnosťou, únavou, bolesťou hlavy a v najhoršom prípade kolapsom. U diabetikov je hlavným problémom to, že glukóza na seba viaže vodu a pri nedostatočne kompenzovanom diabete dochádza k vylučovaniu glukózy močom. „“ vysvetľuje farmaceutka z Dr. Max.Foto: Unsplash.com/ Bruno NascimentoSnažte sa glykémiu udržiavať v optimálnom prostredí – prejdite na aktívny životný štýl a vyváženú stravu. Priamy vplyv na nadmerné potenie môže mať nadváha, a preto by ste mali redukovať nadbytočnú váhu. Dodržiavajte dôslednú hygienu a používajte špeciálne antibakteriálne sprchové gély, v ktorých je napríklad čajovníkový olej alebo šalvia. Z oblečenia noste prírodné materiály ako bavlna alebo ľan, ktoré sú priedušnejšie a veľmi dobre absolvujú prebytočnú vlhkosť. Ak obmedzíte príjem cesnaku, karí, čili, kofeínu a alkoholu, mali by ste sa menej potiť. Dôležitý je aj odpočinok a relax.