Nadmerné solenie vedie k zvýšenému riziku rôznych zdravotných ochorení

Bratislava 7. septembra (TASR) - Nadmerné solenie je nezdravé a vedie k zvýšenému riziku rôznych zdravotných ochorení. Upozornila na to farmaceutka Natália Radošinská z lekárne Dr. Max v Trnave. Odporúča solenie stravy obmedziť a vyhýbať sa konzumácii kupovaných omáčok, dresingov či instantných produktov.



Odborníčka priblížila, že nadmerné solenie môže viesť k zvýšenému riziku vzniku vysokého krvného tlaku, s čím úzko súvisí riziko ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Dlhodobý nadmerný príjem soli je podľa jej slov spájaný aj so vznikom rakoviny žalúdka, obezity, osteoporózy, Meniérovej choroby a ochorenia obličiek. "Takto neliečené ochorenia môžu viesť k invalidite alebo smrti v dôsledku mŕtvice, k zlyhaniu srdca alebo obličiek," podotkla.



Pri stravovaní odporúča vyhnúť sa konzumácii kupovaných omáčok, dresingov a instantných produktov. "Dbajte na príjem čerstvých potravín a minimalizujte konzumáciu spracovaných potravín. Vyberajte si potraviny so zníženým množstvom sodíka (menej ako 120 miligramov sodíka na 100 gramov). Pri varení používajte čo najmenšie množstvo soli. Na dochutenie využívajte bylinky a jednozložkové korenia," radí Radošinská.



Upozornila aj na rôzne druhy "zdravších" alternatív solí. "Zdravá soľ jednoducho neexistuje. Existujú rôzne druhy solí - morská, himalájska, dokonca aj dietetická soľ," priblížila. Varuje aj pred tzv. skrytou soľou. "Nachádza sa prevažne v spracovaných potravinách, ako sú údeniny, mrazené mäso s prísadami soli, mäsové konzervy, paštéty, údené a konzervované ryby, ale aj v syroch," ozrejmila. Pozor si podľa farmaceutky treba dať aj na minerálne vody, pretože môžu obsahovať množstvo sodíka. "Pri častej konzumácii minerálnych vôd môžete na sebe pozorovať opuchy nôh, bolesti hlavy alebo únavu," dodala.