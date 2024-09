Nadváhou trpia čoraz mladšie deti, pribúdajú aj stravovacie obmedzenia

Bratislava 30. septembra (OTS) - Program „Viem, čo zjem“, zameraný na vzdelávanie žiakov v oblasti zdravej výživy, uskutočnil opakovaný prieskum stravovacích návykov školopovinných detí, ich pohybových aktivít a ich koreláciu s obezitou. Prieskum realizovala agentúra NMS v júni 2024 na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia žiakov vo veku 8 – 11 rokov.Keďže program „Viem, čo zjem“ realizoval podobné prieskumy už aj v minulosti, podarilo sa získať nielen údaje o aktuálnom stave sledovaných ukazovateľov, ale aj porovnať ich vývoj v priebehu času.Pomer detí s nadváhou/bez nadváhy je v sledovanom období porovnateľný. V súčasnosti trpí nadváhou 19 % detí, čo je o 1 percentuálny bod menej než v roku 2022. Zmenila sa však veková skupina detí, ktoré majú nadváhu častejšie. Kým v minulosti to boli najčastejšie deti vo veku 12-13 rokov, v súčasnosti sa to posunulo do vekovej kategórie 7-8 rokov.PovedalPrieskum tiež odhalil postupný nárast počtu detí so stravovacími obmedzeniami. Zatiaľ čo v roku 2017 malo stravovacie obmedzenia 9 % detí, v roku 2024 je to už 13 %. Až 50 % týchto detí trpí alergiou na laktózu, 20 % má všeobecnú potravinovú alergiu alebo histamínovú intoleranciu a 10 % má alergiu na lepok.Rodičia detí bez nadváhy majú prehľad o tom, čo ich deti raňajkujú. Tieto deti častejšie jedia doma pripravené raňajky a každý deň vykonávajú nejakú formu pohybovej alebo športovej aktivity. Naopak, deti, ktoré častejšie trpia nadváhou, sa hýbu maximálne dvakrát do týždňa a konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia aspoň tri až štyrikrát týždenne.Podľa odpovedí rodičov v pracovných dňoch raňajkuje každý deň 67 % detí, zatiaľ čo 11 % neraňajkuje vôbec, čo sú porovnateľné výsledky s predchádzajúcim prieskumom. Aspoň v jeden pracovný deň raňajkuje 89 % detí a 84 % z nich si dopraje jedlo pripravené doma. Deti, ktoré neraňajkujú, uvádzajú rôzne dôvody: 25 % nemá chuť, 23 % ich odmieta a 21 % nemá čas. Na udržanie energie, pozornosti a schopnosti učiť sa v škole dieťa potrebuje aj zdravú desiatu. Každý deň si ju dopraje 88 % detí, najmä žiaci 3. a 4. ročníka základných škôl. Z nich 68 % konzumuje desiatu pripravenú doma, čo predstavuje pokles o 5 percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu meraniu.upozornilaPodľa rodičov konzumuje čerstvé ovocie a zeleninu každý deň 44 % detí. Z nich 58 % zje v deň konzumácie jednu porciu, zatiaľ čo zvyšok zje dve a viac porcií. Naopak, jedlá rýchleho občerstvenia a vyprážané jedlá sú faktormi, ktoré prispievajú k nadváhe. Zatiaľ čo 23 % detí nekonzumuje nezdravé jedlá vôbec, 78 % ich konzumuje aspoň raz týždenne. Čo sa týka sladkostí, každý deň ich konzumuje 43 % detí, prevažne žiaci 3. a 4. ročníka. Podľa rodičov 28 % detí skonzumuje viac ako 2–3 porcie sladkostí denne a ďalšie 2 % viac ako tri porcie. V deň konzumácie si 70 % detí dopraje jednu porciu sladkostí.Čo sa týka frekvencie konzumácie sladených a dochucovaných nápojov, 16 % detí ich pije denne, 51 % detí 1-2 krát do týždňa. Naopak, 15 % detí vôbec nepije sladené nápoje, čo je takmer dvojnásobok oproti roku 2017 (8 %). Pokiaľ ide o typ nápojov, takmer 2/3 detí (63 %) uprednostňuje nesladené nápoje pred tými sladenými. Častejšie sladené nápoje pije 16 % detí. Čo sa týka objemu sladených nápojov, 16 % detí vypije viac ako 1,5 litra týždenne, zatiaľ čo 13 % detí vôbec nepije sladené ani dochucované nápoje.Deti, ktoré športujú častejšie, majú menšie riziko nadváhy. Až 96 % detí športuje aspoň jeden deň v týždni a 35 % športuje každý deň, čo v porovnaní s minulosťou predstavuje významný nárast (19 % v roku 2019 a 26 % v roku 2022). Naopak, vo výrazne nižšej miere sa denne hýbu alebo športujú deti s nadváhou a žiaci 5. a 6. ročníka.