Náhradná dcéra: debutový román Soni Otajovičovej

O autorke:

Bratislava 12. júna (OTS) - Debutový románs názvom Náhradná dcéra zaujal v ocenení Nadácie Tatra Banky a autorka tak mala možnosť získať pri tvorbe diela mentorskú pomoc od Moniky Kompaníkovej. Vďaka ich spolupráci následne vznikol príbeh o tom, aké tajomstvá môžu vyplávať na povrch po opätovnom návrate do rodného kraja.Hlavná hrdinka románu Náhradná dcéra – Hana prichádza na miesto, kde vyrástla, kde trávila čas so svojou tetou – náhradnou mamou. Tentoraz ju však teta v rozľahlom dome nečaká, už jej nikdy neupečie svoje povestné buchty, už ju nikdy viac nezoberie do prvej lavice námestovského kostola ani na návštevu do farebných sídliskových bytov za priehradou. Hana sa stáva cudzinkou v meste, ktoré stále viac pripomína nehostinnú spomienku. Všetko však zmení jedna krabica fotografií. Hana na nich objaví mamu. Nevidela ju už viac ako dvadsať rokov a nikto z rodiny presne nevie, kde po celý ten čas žila. Kniha je príbehom o hľadaní rodiny, koreňov aj zázemia v nestabilnom a večne sa meniacom svete.sa narodila a vyrástla v Bratislave, kde vyštudovala mediálnu komunikáciu. Magisterský titul dokončila v Anglicku v odbore kreatívne písanie. V súčasnosti pôsobí ako novinárka a zahraničná korešpondentka. Okrem literatúry má blízko aj k hudbe.