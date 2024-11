Najčastejším ochorením dýchacích ciest u psov je kotercový kašeľ

Bratislava 2. novembra (TASR) - Najčastejším ochorením dýchacích ciest u psov na jar a jeseň je kotercový kašeľ. Hlavným príznakom je suchý, dráždivý kašeľ, ktorý môže pretrvávať počas dňa aj noci. Psy často pôsobia, akoby sa dusili alebo mali niečo v hrdle. Čím skôr sa kotercový kašeľ podchytí, o to je jeho liečba rýchlejšia. Uviedli to veterinárne lekárky Dagmar Zähringer a Lenka Ovečková.



"Kotercovým kašľom sa nenakazia iba zvieratá, ktoré sa nachádzajú v koterci. Psy sa najčastejšie infikujú na miestach, kde dochádza k ich vzájomnému kontaktu. Rizikovými lokalitami sú spoločné tréningy, parky na sídliskách, psie hotely či výstavné priestory," priblížili odborníčky. Tvrdia, že choroba sa prenáša kvapôčkovou infekciou a z jedinca na jedinca sa dokáže preniesť aj cez spoločný plot. V období rozšírenia infekcie neodporúčajú napríklad dávať piť vodu z jednej misky, obhryzovať rovnaký konár alebo hračky.



Kašeľ psa si majitelia často vysvetľujú ako uviaznutie jedla či predmetu v hrdle. Niektoré psy sa dokonca môžu dáviť. "Ak skutočne ide o kotercový kašeľ, liečba, našťastie, nie je veľmi zložitá. Dôležité je podporiť imunitu, prípadne uľahčiť vykašliavanie v závislosti od charakteru kašľa. Vo väčšine prípadov môžeme podať skorocelový sirup a psovi treba dopriať odpočinok v teple a suchu," povedala Zähringer. Priebeh ochorenia radí sledovať. Pri vážnejších stavoch môže byť potrebná antibiotická liečba. "Venujte pozornosť aj tomu, ako dlho kašeľ trvá a aký má charakter, prípadne sledujte prítomnosť hlienu alebo sekrétu. Ak sa stav nezlepšuje, nečakajte a vyhľadajte veterinárneho lekára," upozornila veterinárka.



Proti kotercovému kašľu možno dať svojho psa zaočkovať. Často to vyžadujú centrá starostlivosti o psov alebo psie hotely, odporúča sa to aj pred návštevou cvičísk alebo psích výbehov. "Najúčinnejším spôsobom prevencie je očkovanie. Existujú dva typy vakcín, jedna sa aplikuje do nosa a druhá injekčne," poznamenala Ovečková.



Imunita zvieraťa by sa počas jesene mala podľa odborníčok podporiť vitamínovými prípravkami a doplnkami. Na zmiernenie príznakov je vhodné podávať echinaceu na upokojenie podráždeného hrtana. Možno zvoliť aj doplnky so zelenou riasou spirulinou, ktorá obsahuje potrebný komplex vitamínov a posilňuje funkciu imunitného systému, priblížili. Odborníčky radia vyskúšať aj pivovarské kvasnice s cesnakom, ktoré vďaka bohatému zdroju probiotík pomáhajú aj pri správnom trávení. Lososový olej zase posilňuje imunitný systém a potláča chronické zápaly.