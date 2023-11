Nájdite so svojím psom spoločnú reč

Produktový tip: Pedigree Rodeo

Chutné špirálové maškrty Pedigree Rodeo majú príjemnú žuvaciu textúru a fungujú ako ideálna odmena pre vášho psieho miláčika. Obsahujú menej ako 5 % tuku, majú plnú šťavnatú chuť a obsahujú vitamíny a minerály ako sú omega 3, vitamín E a vápnik, ktoré podporujú prirodzenú obranyschopnosť a zdravé kosti vášho chlpatého kamaráta. Neobsahujú umelé farbivá a príchute. Doprajte svojmu chlpatému priateľovi chutné občerstvenie za dobre vykonanú úlohu a posilnite vzájomné puto! Pedigree Rodeo môžete dostať v príchutiach hovädzie mäso, duo hovädzie mäso & syr a duo kuracie mäso a slanina.



Dodržiavajte odporúčané dávkovanie na základe veku, hmotnosti, fyzickej aktivity vášho domáceho maznáčika a zaistite, aby bola vždy k dispozícii čerstvá voda.

Chutné špirálové maškrty Pedigree Rodeo majú príjemnú žuvaciu textúru a fungujú ako ideálna odmena pre vášho psieho miláčika. Obsahujú menej ako 5 % tuku, majú plnú šťavnatú chuť a obsahujú vitamíny a minerály ako sú omega 3, vitamín E a vápnik, ktoré podporujú prirodzenú obranyschopnosť a zdravé kosti vášho chlpatého kamaráta. Neobsahujú umelé farbivá a príchute. Doprajte svojmu chlpatému priateľovi chutné občerstvenie za dobre vykonanú úlohu a posilnite vzájomné puto! Pedigree Rodeo môžete dostať v príchutiach hovädzie mäso, duo hovädzie mäso & syr a duo kuracie mäso a slanina.Dodržiavajte odporúčané dávkovanie na základe veku, hmotnosti, fyzickej aktivity vášho domáceho maznáčika a zaistite, aby bola vždy k dispozícii čerstvá voda.

Bratislava 8. novembra (OTS) - Komunikácia so psom je dôležitým spôsobom, ako prejavovať lásku a starostlivosť o svojho psa. Vytvára hlboký vzťah a väzbu medzi majiteľom a psom, čo má pozitívny vplyv na obidve strany. Zo začiatku môže byť ťažké porozumieť si navzájom a to aj preto, že každý pes je jedinečný a aj komunikácia s ním môže byť jedinečná. Pozitívna motivácia je dnes populárnou metódou výcviku psov, ktorá sa snaží viac porozumieť potrebám psov a pracovať s ich prirodzenými inštinktami. Používa pozitívne stimuly a odmeňovanie za správanie, namiesto trestov. Naučte sa spoločne s Pedigree a s Jánom Löwom, dlhoročným trénerom psov bývalým policajným inštruktorom a odborníkom na psychológiu a komunikáciu psov, ako správne komunikovať so psom vďaka pozitívnej motivácii.Foto: ShutterstockKomunikácia so psom sa samozrejme líši od komunikácie s ľuďmi. Psy komunikujú hlavne prostredníctvom tela, zvukov, vizuálnych signálov a vôní. Správna komunikácia so psom, okrem vytvárania harmonického puta, uľahčuje a zlepšuje výcvik, podporuje správne správanie, zlepšuje emocionálne a fyzické zdravie psa, zvyšuje jeho spokojnosť, znižuje stres a pomáha identifikovať nepohodlie a zdravotné problémy psa.Moderné metódy komunikácie so psom sa rovnako vyvíjajú s rozvojom vedy, technológií a nových výskumov. „,“ hovorí Ján Löw.Foto: ShutterstockNiektorí ľudia nesprávne komunikujú so psom a používajú na zviera rôzne formy fyzického a psychického nátlaku, ako napríklad cukanie, trhanie, plesknutie vôdzkou, novinami a podobne. Viac akceptovanou, účinnou a etickou metódou výcviku psov je pozitívna motivácia. „“ tvrdí Ján Löw a poukazuje na hlavé zásady tejto metódy.Základom je komunikovať so psom pozitívne a vyjadrovať mu lásku a starostlivosť. Dôležitá je pritom dôslednosť, čiže používanie rovnakých povelov a signálov, priateľský a pokojný hlas, vľúdny očný kontakt, dobré gestá a reč tela. Majiteľ by mal odmeniť psa, okamžite po tom, ako vykoná želané správanie. Následná hlasová pochvala a pohladenie môžu byť veľmi silným stimulom, ktorý upevní jeho správanie. Začnite odmenou za malé kroky k žiaducemu správaniu. Postupujte postupne a zvyšujte náročnosť. Každý pes sa učí iným tempom, a preto je potrebná trpezlivosť. Ján Löw odporúča majiteľom psov absolvovať tiež tréningy pozitívnej komunikácie a motivácie, dokonca aj tým, ktorí nad psom ešte len uvažujú.Foto: ShutterstockReč tela a signály psov sú dôležitým spôsobom, ako tieto zvieratá komunikujú medzi sebou a s ľuďmi. Porozumenie týchto signálov je kľúčom k efektívnej komunikácii a vytváraniu silného vzťahu so psom. „vysvetľuje Ján Löw. Nos a jazyk zas pes používa na skúmanie sveta okolo seba. Pohyby ako sú behanie, skákanie alebo pohybovanie uvoľneným telom, môžu vyjadrovať jeho radosť a nadšenie. Gestá, ako je pokladanie labky na koleno človeka alebo jeho ťahanie, môžu byť spôsobom, ako požiadať o pozornosť.dopĺňa viac informácií o štýle komunikácie psov Ján Löw.Pochvala a odmeny sú silným motivátorom pre psov, napríklad v podobe malej maškrty. Je dobré ich mať stále pri sebe. Skvelým pomocníkom pri venčení so psom je takzvané odmeňovacie vrecko s maškrtami, ktorý sa dá pripnúť na opasok. Veľkosť maškŕt závisí od veľkosti psa – čivava zvládne maškrtu vo veľkosti polovice hrášku, bernardín tri hrášky ako jednu maškrtu. Odmeniť psa je dobré vždy, akonáhle urobí čokoľvek dobre a správne. Zviera sa neustále učí a denne nás pozoruje, preto je vždy príležitosť na krátke cvičenie psa, a teda aj príležitosť odmeniť jeho správanie.