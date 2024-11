Najintenzívnejšie meteorologické sucho je v okolí Piešťan a Topoľčian

Bratislava 17. novembra (TASR) - Zmena charakteru počasia ukončila na Slovensku viactýždňové obdobie s minimálnymi zrážkami. V približne mesiac trvajúcom období od polovice októbra do polovice novembra nezaregistrovali v niektorých oblastiach Slovenska zrážky vôbec. Pre TASR to uviedli klimatológ Pavel Faško a Lívia Labudová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



V rozsiahlych oblastiach Slovenska v tomto období zaznamenali iba nemerateľné množstvo alebo niekoľko desatín milimetra zrážok. Iba pár až niekoľko málo milimetrov dosiahli úhrny zrážok na niektorých miestach na krajnom západe a juhozápade Slovenska. Podobne to bolo aj na krajnom severe, severovýchode a východe Slovenska. A iba tri milimetre zrážok v tomto období zaregistrovali aj na meteorologickej stanici na Chopku.



Nedostatok zrážok spôsobil podľa Faška vytváranie ich deficitu, ktorý v tomto viac ako štvortýždňovom období dosiahol na meteorologických staniciach Slovenska niekoľko desiatok milimetrov.



"V priebehu jesene nie je až také nezvyčajné, že sa v klimatických podmienkach Slovenska vyskytne určité obdobie s nedostatkom zrážok. Teraz trvalo pomerne dlho, ale pretože nasledovalo po tohtoročnom veľmi daždivom septembri, na začiatku sa až tak nápadne neprejavovalo. Ale na konci prvej dekády novembra už sucho v povrchových vrstvách pôdy bolo veľmi citeľné," priblížil Faško.



Vplyvom pretrvávajúceho deficitu zrážok zaznamenávame podľa jeho slov v súčasnosti na celom území Slovenska veľmi suché, na niektorých miestach až extrémne suché podmienky v rámci meteorologického sucha. "Toto obdobie zatiaľ pretrváva šesť až 10 dní v závislosti od lokality. Najintenzívnejšie meteorologické sucho zaznamenávame v okolí Piešťan a Topoľčian," poznamenal.



Pretrvávajúci deficit zrážok sa začína prejavovať aj v nízkej vlhkosti pôdy, obzvlášť vo vrchnej vrstve do hĺbky 40 centimetrov. V tejto časti pôdneho profilu je najnižšia relatívna vlhkosť na úrovni 50 až 60 percent v Podunajskej nížine, v Košickej kotline a na časti Východoslovenskej nížiny. Zvyšok krajiny dosahuje hodnoty v intervale 60 až 70 percent.



"To síce ešte nie je pod hranicou zníženej dostupnosti, ktorou je hodnota 50 percent, a teda vegetácia zatiaľ nie je v strese v dôsledku nedostatku vlahy, ale v mnohých lokalitách stredného a severovýchodného Slovenska to znamená výraznejšiu odchýlku od normálnych podmienok, ktoré by sa tam v danom čase mali vyskytovať," priblížil s tým, že z tohto dôvodu vo vrchnej vrstve pôdy zaznamenávame aj začínajúce až výrazné pôdne sucho. Týka sa to predovšetkým Oravy, Kysúc, Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry, ako aj Bukovských vrchov.



V nasledujúcich dňoch sa podľa Faška neočakáva výraznejšia zmena v meteorologickom, ani pôdnom suchu na Slovensku. Nie je očakávané ukončenie suchej epizódy, ale neočakáva sa ani jej zhoršovanie.