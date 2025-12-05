< sekcia Import
Najlepšie knižné darčeky pre tínedžerov
Počas celého roka prináša Vydavateľstvo SLOVART pod značkou Booklab tie najhorúcejšie young adult a new adult knižné hity.
Autor OTS
Bratislava 5. decembra (OTS) - Tu je niekoľko tipov, ktoré môžu byť skvelým vianočným darčekom pre tínedžerov.
Hororová fantasy jednohubka Nevpúšťaj sem les vtiahne mladých čitateľov a čitateľky do temnej atmosféry internátnej školy obklopenej tajomnými lesmi. Dvoch študentov – Andrewa a Thomasa – spájajú záhadné udalosti a tvorivá posadnutosť. Thomasove kresby monštier, ktoré mali ostať len na papieri, sa začínajú vkrádať do reality. Andrew bojuje s pocitmi lásky a žiarlivosti, navyše v ňom narastá strach, že jediný spôsob, ako tie príšery zastaviť, je zničiť ich stvoriteľa.
Napínavá dark academy séria Pieseň utopených božstiev pokračuje. V druhej časti Neznáme nebesá sa Emory a Romie, študentky podivnej lunárnej univerzity, ocitnú vo svete skazy. Svojím príchodom prebudia ničivú silu, ktorú musia zastaviť, než prenikne do ich vlastného sveta. Ich kamaráti Baz a Kai sa zase nečakane vrátia v čase a musia čeliť minulosti a tajomstvám univerzity. Priateľstvá a odvaha sú vystavené náročnej skúške. Kto zo zúfalstva podľahne zlu?
Nebeskí tyrani – očakávané pokračovanie „nadupaného“ sci-fi Železná vdova nadväzuje na príbeh hlavnej hrdinky Ce-tchien, ktorá sa ocitne v centre moci, no rýchlo zistí, že tento svet nie je taký, ako sa zdá. V srdci intríg ju čaká nebezpečný spojenec, s ktorým sa musí deliť o moc, hoci mu nemôže úplne dôverovať. Ocitá sa tak v hre plnej klamstiev a pretvárky. Dokáže sa obávaná železná vdova aj napriek nepriazni osudu zachovať ako dobrá a spravodlivá vládkyňa?
V Ohnivom srdci, štvrtej časti fantasy série Pokrvné putá sa ocitnete po boku Sydney, alchymistky, ktorá predstavuje most medzi svetom ľudí a svetom upírov. Tentoraz sa snaží nájsť rovnováhu medzi povinnosťou a túžbou nasledovať svoje srdce. Keď sa rozhodne ísť vlastnou cestou, zistí, že pravda o jej svete je oveľa komplikovanejšia, než si myslela. Zamiluje sa do niekoho, koho by milovať nemala – a za svoje rozhodnutia môže zaplatiť veľmi vysokú cenu. Čitateľa čaká napätie, mágia aj poriadna dávka emócií!
Čarodejnice v cudzine sú dôkazom toho, prečo je Terry Pratchett jeden z najväčších majstrov fantastiky. Ani jeho tretej knihe zo série Čarodejky odohrávajúcej sa na Úžasnej Plochozemi nechýba ostrý humor, nadhľad a bohatá fantázia. Trojica čarodejníc – Babka, Tetka a Magráta – sa vydáva do vzdialenej krajiny Janov, aby prekazila rozprávku, ktorá sa zvrtla. Pratchett tu s typickou iróniou obracia známe rozprávkové klišé naruby a dokáže vám, že aj v rozprávkach je potrebný zdravý rozum, nie len kúzla.Viac knižných noviniek pre mladých dospelých nájdete na stránke Vydavateľstva SLOVART.
